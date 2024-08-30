Жителей Балашихи приглашают проверить здоровье во время прогулки в Пестовском парке 31 августа

Прием будет организован с 11 до 16 часов в мобильном фельдшерско-акушерском пункте, установленном возле главной сцены парка. С собой нужно взять паспорт и полис ОМС. На диагностику рекомендовано приходить натощак: не есть 6-8 часов перед забором крови. Это позволит получить более точную оценку состоянию здоровья.

«Приглашаем жителей пройти раннюю диагностику хронических неинфекционных заболеваний в удобном формате. Обследование займет всего около 15 минут. За это время медики измерят своим пациентам артериальное давление, сделают ЭКГ, проведут анализ крови на холестерин и глюкозу. По итогам будут даны рекомендации и при необходимости -направление в поликлинику на углубленную проверку здоровья», — рассказала заведующая поликлиникой № 13 Ольга Елизарова.

Диспансеризацию всегда можно пройти в поликлинике по месту прикрепления. Запись по телефону 122, через портал госуслуг или при личном обращении в медучреждение.

В Московской области обеспечением качественной и доступной медпомощи занимается министерство здравоохранения. В том числе строятся и ремонтируются медучреждения, открываются флагманские медицинские центры. В этом году планируется провести капремонт 35 объектов здравоохранения, еще ремонтные работы затронут почти 90 объектов здравоохранения. К возведению объектов привлекают и внебюджетные средства. В 2024 году девелоперы планируют ввести в Подмосковье в эксплуатацию 16 медучреждений — это первичное звено, взрослые и детские поликлиники.