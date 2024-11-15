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Жителей Балашихи приглашают обсудить вопросы по оказанию медпомощи в округе

Встреча с участием представителей Балашихинской больницы пройдет в формате выездной администрации 19 ноября в школе № 26, передает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Мероприятие начнется с приема жителей по личным вопросам. Их обращения рассмотрят профильные заместители главного врача Балашихинской больницы.

Прием жителей завершится брифингом по проблемным вопросам. Главный врач Михаил Антипов проинформирует собравшихся о развитии системы здравоохранения в Балашихе и ответит на вопросы.

«Встречи с жителями в формате выездной администрации уже показали свою эффективность. Горожане могут напрямую задать волнующие их вопросы и на месте получить необходимые разъяснения», — сказал Михаил Антипов.

Во встрече также примут участие представители администрации городского округа, председатель Совета депутатов Балашихи Геннадий Попов. Адрес школы № 26: г. Балашиха, улица Летная, дом 10. Предыдущая встреча медицинских работников с жителями округа прошла 29 октября в школе № 14 микрорайона Железнодорожный.

Начало в 18:00.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.