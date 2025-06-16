Жителей Балашихи 21 и 28 июня приглашают на бесплатную диспансеризацию
Фото - © пресс-служба администрации г.о. Балашиха
В подмосковной Балашихе 21 и 28 июня проведут диспансеризацию в передвижном фельдшерско-акушерском пункте, сообщает пресс-служба администрации округа.
Диспансеризация пройдет:
- 21 июня в парке «Пехорка»,
- 28 июня в парке «Пестовский» в микрорайоне Железнодорожный.
В рамках мероприятия жители городского округа Балашиха смогут пройти анкетирование, антропометрию, измерение артериального давления, исследование крови на глюкозу и холестерин, электрокардиографию, измерение внутриглазного давления, осмотр терапевта, определение сердечно-сосудистого риска.
При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования.
Не упустите возможность позаботиться о своем здоровье.
Диспансеризация в передвижном фельдшерско-акушерском пункте проходит в городском округе Балашиха регулярно. Мероприятия помогают выявить болезни на ранней стадии, а также начать их лечение и профилактику.
Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.
«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.