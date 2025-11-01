Житель Лондона три месяца не знал о переломе позвоночника из-за остеопороза

Житель Лондона Дерек Уилкс три месяца не подозревал о переломе позвоночника, полученном во время пробежки, пока врачи не выявили у него остеопороз, сообщает «Царьград» .

Дерек Уилкс, 49-летний житель Лондона, получил серьезную травму позвоночника во время обычной пробежки. Мужчина почувствовал резкую боль в спине, но решил, что это мышечный спазм, и продолжил заниматься спортом.

Боль не проходила две недели, а обезболивающие не помогали. Врач назначил другие препараты, однако только через три месяца после МРТ выяснилось, что у Уилкса перелом позвоночника сразу в трех местах.

Первоначально врачи подозревали онкологию, но дополнительные исследования показали, что причиной стал остеопороз. Этот диагноз удивил специалистов, так как заболевание чаще встречается у женщин. Уилкс отметил, что в его случае болезнь передалась по наследству.

Сейчас мужчина проходит лечение и временно отказался от бега, сосредоточившись на силовых упражнениях и тренировках на равновесие. Медики напоминают, что остеопороз встречается и у мужчин: каждый пятый мужчина старше 50 лет сталкивается с переломами, вызванными хрупкостью костей, причем заболевание часто протекает бессимптомно.

