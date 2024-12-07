Женскую консультацию приводят в порядок в округе Подмосковья

В Электростали в здании женской консультации, возведенном в 1982 году, проводятся работы к текущему ремонту. Эти изменения сделают помещения более привлекательными, комфортными и уютными. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Капремонт был осуществлен в 2012 году. В этом году на 3 и 4 этажах запланированы демонтажные, монтажные, сантехнические и электротехнические работы, а также установка металлических дверей и поручней, обновление полов, потолков, стен и мебели.

Получить консультацию о новом расположении кабинетов специалистов можно в регистратуре. Процедурный кабинет функционирует в штатном режиме. Прием терапевта осуществляется во взрослой поликлиники на улице Пушкина.

В скором времени обновленная женская консультация будет готова принять своих пациенток.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.