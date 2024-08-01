Женщина в Мытищах чуть не умерла после увеличения груди

В Мытищах 33-летняя женщина потеряла пол-литра крови после операции на груди

Врачи Мытищинской больницы спасли 33-летнюю пациентку, которая поступила с резким болезненным увеличением молочной железы после недавней операции по установки импланта, она потеряла пол-литра крови и чуть не умерла, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

Женщина едва не умерла из-за того, что сделала резкое движение рукой и повредила сосуд, после чего открылось кровотечение. Медикам пришлось быстро реагировать, чтобы спасти жизнь пациентке. Обычно в таких случаях имплант удаляют, но в этот раз хирургам удалось его спасти и установить обратно.

«Опыт проведения таких операций есть: мы достали имплантат по старому рубцу, выявили кровоточащие сосуды, остановили кровотечение методом прошивания, поскольку сосуд был крупный. Санировали полость и сам имплант, затем аккуратно поставили его на место. Вся операция заняла около 40 минут», — рассказал заведующий хирургическим отделением Мытищинской больницы Игорь Модин.

Период реабилитации пациентки прошел без осложнений. Женщина поблагодарила врачей за спасенную жизнь и тот факт, что сделали все, чтобы ей не пришлось снова проходить через повторную маммопластику.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны – ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология – все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», – сказал Воробьев.