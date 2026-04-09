Женщина родила ребенка после вазэктомии мужа и требует за это денег с клиники

В Казани семейная пара, уже воспитывающая двоих детей, решила прибегнуть к мужской стерилизации. Однако после проведенной вазэктомии у них родился ребенок. Теперь супруги намерены взыскать с медицинского учреждения 15 миллионов рублей, которые покроют затраты на воспитание третьего сына, сообщает Mash .

Роман и Диана Кудрявцевы, прожившие вместе более 10 лет, приняли решение больше не расширять свою семью. Они выбрали вазэктомию, считая этот метод наиболее надежным. Процедуру провели в авторитетной частной клинике города.

После операции мужчине предоставили заключение, согласно которому показатели его спермы были крайне низки, что практически исключало возможность оплодотворения. Несмотря на это, через некоторое время женщина заметила симптомы, характерные для беременности, что впоследствии подтвердилось медицинским обследованием.

Обратившись за разъяснениями в клинику, супруги услышали от врачей лишь предположения о редчайшей случайности. Предложений о возврате средств за несостоявшуюся контрацепцию от медперсонала не последовало.

В настоящее время семья требует компенсацию в размере 15 млн рублей, куда включена как стоимость самой процедуры, так и расчетные расходы на содержание ребенка до 18 лет. Расчет произведен на основе актуальных социально-экономических показателей. Хотя генетическая экспертиза пока не проведена, родители заявляют о готовности к ней.

Стоит отметить, что эффективность вазэктомии как метода контрацепции превышает 99%. По российскому законодательству, подобную операцию проводят только лицам, имеющим детей и достигшим 35-летнего возраста, при условии их добровольного письменного согласия. У пары на момент проведения операции уже было двое общих детей.

