Женщина из Пскова заразилась ВИЧ во время маникюра

В инфекционной клинической больнице Пскова заявили, что одна из местных жительниц заразилась ВИЧ во время маникюра, который делала не сама, сообщает Baza .

Пресс-служба псковской больницы рассказала, что в медучреждение поступила женщина, которая сдала все анализы, и оказалось, что она заражена ВИЧ. В ходе «расследования» выяснилось, что получить заболевание она могла только когда делала маникюр — женщина часто пользовалась этой услугой.

Как врачи пришли именно к тому, что заражение произошло именно во время маникюра, не уточняется. Но сообщается, что «других возможных причин заражения выявлено не было».

Медики напомнили, что все мастера, предоставляющие в том числе услуги маникюра, должны иметь лицензию и возможность тщательно стерилизовать инструменты.