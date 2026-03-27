Жена выдавила прыщ — мужа увезли на скорой: чем закончились бьюти-процедуры на дому

В Петербурге бригада скорой помощи госпитализировала отца двоих детей после того, как жена выдавила на его носу прыщ. После этой процедуры нос стал опухать. Молодой человек проснулся ночью от острой боли на лице. О случившемся он рассказал в одной из соцсетей.

До утра петербуржец продержался на обезболивающих, после чего отправился в поликлинику. Хирург диагностировал фурункул, однако заниматься лечением отказался — проблема непрофильная — и вызвал пациенту скорую помощь.

Врач пояснил, что фурункул может представлять серьезную угрозу для жизни. Для самого мужчины произошедшее выглядело абсурдно — его госпитализировали из-за воспаления на носу.

В больнице пациента доставили в операционную к хирургу. Оперативное вмешательство заняло около 5 минут. В ходе него петербуржец проглотил некоторое количество крови, что спровоцировало рвотный рефлекс.

После операции он был переведен в палату для восстановления. Лечащий врач назначил курс антибиотиков в виде инъекций — дважды в сутки.

Условия пребывания в стационаре пациент оценил невысоко: качество питания оставляло желать лучшего, а сосед по палате доставлял определенный дискомфорт.

Мужчина также отметил, что боится повторной госпитализации, так как на его носу на том же месте снова появились прыщ и покраснение.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.