Здоровье за партой: как правильно выбирать мебель для школьника

Врач Мамонтов: неправильная мебель для ребенка может привести к сколиозу

Мануальный терапевт Иван Мамонтов заявил о важности выбора правильной мебели для школьников: это влияет на успеваемость, и на здоровье, сообщает «Крымская газета» .

По его словам, ошибки в подготовке рабочего места грозят перенапряжению поясницы и глаз, нарушению осанки, утомляемости и сколиозу.

«Сколиоз — это патологическое состояние позвоночника, которое характеризуется искривлением его вбок. Если им вовремя не заняться, не лечить, то во взрослом возрасте у вас начнутся такие проблемы, как визуальный дисбаланс тела, т. е. одно плечо выше другого, разная длина ног, проявления в виде боли», — сказал доктор.

Мебель стоит подбирать по росту, при покупке обязательно должен участвовать сам ребенок.

Пропорции простые: при росте до 130 см высота рабочей поверхности должна составлять 56 см, стула — 30 см; при росте 145 см — 58 см и 34 см соответственно. Если рост ученика около 160 см, то 64 см и 38 см. Для тех, кто выше 160 см, подходит «взрослая» высота стола — 70–76 см, отметил эксперт.