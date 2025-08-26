Здоровье и фигура: диетолог рассказала о важности завтрака

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева заявила, что завтрак необходим для запуска метаболизма и активизации внутренних органов: пропуск первого приема пищи может привести к набору лишнего веса, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Завтрак всегда должен быть в течение часа после пробуждения. После пробуждения скорость метаболизма еще очень высока. Она увеличивается с восходом солнца и начинает снижаться к 12 часам», — сказала врач.

По ее словам, для поддержания утренней скорости обмена веществ и физиологических процессов, зависящих от внешних факторов, таких как смена дня и ночи, организм нуждается в питательных веществах. Если откладывать завтрак, скорость метаболизма будет снижаться быстрее.

Состав завтрака также важен: он должен быть разнообразным, как и любой другой прием пищи. Желательно избегать вредных переработанных продуктов с сочетанием жира и сахара или жира и соли.