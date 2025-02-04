Здоровье дороже: врач рассказал, как не заболеть в путешествии

Врач-терапевт, автор книг «Пока едет „скорая“» и «Никто, кроме вас» Андрей Звонков заявил, что в поездках в экзотические страны и вообще в любых путешествиях стоит быть очень осторожными, чтобы не заболеть.

«Надо приучить себя мыть руки, мыть еду обязательно перед употреблением. Здоровье дороже. Один раз попадешься — все, потом уже проблем не оберешься на всю жизнь. Воду пить только бутилированную, не разрешать никогда класть лед в напитки, потому что лед замораживают из крановой воды», — сказал доктор в эфире радио Sputnik.

По его словам, перед поездкой стоит собрать туристическую аптечку и проверить, все ли привычные лекарства разрешены за границей. Ряд препаратов запрещено провозить — например, валокордин, который считается наркотиком, или снотворные.

Однако с собой точно можно взять антибиотики. Хорошая идея — купить готовую туристическую аптечку и тщательно ее собрать, учитывая все требования здоровья.