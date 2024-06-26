Завязавший наркоман хочет построить рехаб в Подмосковье

В Бронницах может появиться новый реабилитационный центр для наркозависимых

В подмосковных Бронницах может появиться частный реабилитационный центр для наркозависимых. Рехаб хочет построить молодой москвич, сам в прошлом употреблявший запрещенные вещества, сообщает Regions .

Сейчас мужчина ищет инвестора под спонсирование своего проекта и разрабатывает бизнес-план. По предварительным планам, центр будет представлять из себя собой небольшой отель, стоящий при экоферме.

По словам предпринимателя, он сам долгое время употреблял наркотики, однако сейчас трезв уже более 500 дней. Теперь мужчина хочет помогать другим людям, страдающим от пристрастия к запрещенным веществам.

«566 дней трезвости. Многое изменилось. Мне от прабабки дом остался здесь, в Бронницах. Сто лет стоял пустой, а тут я приехал, посмотрел, остался», — рассказал мужчина.

Пока что москвич, по его словам, сдает половину дома в аренду и «тренируется быть хозяином гостиницы».