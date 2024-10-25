Зависит от сложности и анестезии: сколько зубов можно удалить за раз

Врач Козлова: за одно посещение врач может удалить до 8 зубов

Стоматолог Валерия Козлова заявила, что обычно врач за одно посещение удаляет 1-2 зуба, но их число может возрасти до 8 — это зависит от сложности и анестезии, сообщает сайт «Узнай.ру» .

«Это зависит от сложности удаления и расположения зубов (рядом они или нет). Также врач учитывает, сколько анестезии потребуется пациенту. Еще одна причина отказать в удалении нескольких зубов — это состояние здоровья», — отметила доктор.

Благодаря одномоментной имплантации сегодня пациент может сразу же пойти домой с новыми зубами. Речь идет о методе, предполагающем вживление импланта в десну сразу после удаления зуба, за один прием.

Врач обязан взвесить перед процедурой все «за» и «против»: оценить состояние костной ткани и степень воспалительного процесса. Проводить одномоментную имплантацию можно, если позволяет общее состояние пациента, заключила Козлова.