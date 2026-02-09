Зависание, подергивание: как может проявляться приступ эпилепсии

Невролог Демьяновская: приступ эпилепсии — не всегда судороги и потеря сознания

Эпилепсию часто представляют исключительно как тяжелые судорожные приступы с отключением сознания, однако это далеко не всегда так, сообщила РИАМО невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«На самом деле, существует множество форм приступов, среди них есть и бессудорожные. Это может быть абсанс — короткое и часто почти незаметное окружающим „зависание“», — сказала Демьяновская.

Она добавила, что также встречаются фокальные приступы с сохранным сознанием: они могут проявляться непроизвольным подергиванием одной конечности или внезапным чувством страха.

«Многие также ошибочно считают, что эпилепсия обязательно сопряжена с психическими нарушениями или снижением интеллекта. При правильно подобранном лечении и отсутствии тяжелого органического поражения мозга большинство пациентов сохраняют когнитивные функции и эмоциональную стабильность», — заключила невролог.

Во второй понедельник февраля отмечается Международный день борьбы с эпилепсией. Главная цель — привлечь внимание к трудностям, которые испытывают больные этим недугом, и повысить информированность, чтобы улучшить их жизнь. Эпилепсия — неврологическое заболевание, которое сопровождается вызванными нетипичной активностью мозга судорожными припадками. Длиться состояние может до нескольких минут.

