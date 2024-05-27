Заведующий урологическим отделением больницы Истры защитил диссертацию

Заведующий урологическим отделением Истринской клинической больницы Селим Везирханов защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Вариантная и трехмерная (3D) анатомия внутренних сосудов почек человека» под руководством профессора, доктора медицинских наук Э. С. Кафарова, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В практической хирургии эта работа имеет большое значение при выполнении различных органосохраняющих операций (например, резекция почки при различных опухолях). Метод может применяться при различных чрескожных пункционных методах лечения при мочекаменной болезни. Перед операцией на компьютерном томографе выстраивается 3D-модель сосудов почек человека, таким образом хирург имеет полную информацию о сосудах почки и, не повреждая их, может выполнять различные операции на органе», — пояснил Везирханов.

Селим Везирханов окончил Астраханскую государственную медицинскую академию в 2000 году. Клиническую ординатуру по урологии проходил на кафедре РМАПО на базе больницы имени С. П. Боткина. Доктор имеет высшую категорию. Стаж работы — 23 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.