Заведующая родильным стационаром МОЦОМД была отмечена областным знаком отличия

Более четырех десятилетий (44 года) она посвятила себя службе родовспоможения и охране здоровья детей в городском округе Люберцы. После слияния в 2010 году двух стационаров: детской больницы и Родильного дома, а также присоединения трех детских поликлиник и двух женских консультаций в Московский областной центр охраны материнства и детства (МОЦОМД) Татьяна Николаевна возглавила этот крупный многопрофильный центр, которым успешно руководила на протяжении 15 лет, вплоть до марта 2025 года.

«Мое решение стать врачом созрело еще в восьмом классе, когда моя мама тяжело заболела. Я наблюдала за работой врачей, которые ее спасли, и тогда осознала свое призвание — быть частью команды, возвращающей людей к жизни. В 1981 году я впервые пришла в Люберецкий роддом, а позднее и возглавила его, и с тех пор моя работа связана с этим медицинским учреждением. В 2010 году произошло масштабное объединение нескольких стационаров и амбулаторных учреждений, в результате чего был создан центр охраны материнства и детства в Люберцах. У нас функционирует 410 коек для детей и 150 коек акушерско-гинекологического профиля. На сегодняшний день в России существует всего четыре подобных центра, и я горжусь тем, что один из них находится в нашем Подмосковье», — сказала Мельник.

Торжественное мероприятие, посвященное вручению наград, стало ярким событием в преддверии международного женского дня. Губернатор Андрей Воробьев, обращаясь к награжденным женщинам, подчеркнул их важную роль в жизни региона и выразил им искреннюю благодарность за их труд и преданность делу.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи – выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», – сообщил глава региона.