Защитный механизм организма: о чем может говорить наличие кашля

Сам по себе кашель не является болезнью, это сигнал о наличии проблемы в организме. В большинстве случаев кашель сопровождает воспалительные процессы, такие как инфекции верхних дыхательных путей, простуда или аллергия, сообщила РИАМО врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

Она уточнила, что иногда кашель может быть признаком более серьезных заболеваний, таких как бронхиальная астма, сердечная недостаточность или заболевания сосудов.

Врач напомнила, что кашель — это защитный механизм организма, проявляющийся в виде быстрых и резких выдохов, целью которых является очистка дыхательных путей. Этот симптом часто свидетельствует о наличии проблем с легкими, бронхами или дыхательными путями. Кашель может быть как сухим (непродуктивным), так и влажным (продуктивным), что зависит от стадии заболевания и характера воспалительного процесса.

«К основным причинам кашля относятся: аллергия, инфекционные заболевания, такие как грипп или простуда, проблемы с циркуляцией крови в легких, а также заболевания сердечно-сосудистой системы. Кашель может быть вызван воздействием внешних раздражителей, например, табачного дыма или химических веществ. Важно помнить, что кашель — это не самостоятельная болезнь, а лишь следствие более глубокой проблемы, поэтому необходимо установить его причину», — сказала Бурнацкая.

Как добавила доктор, кашель классифицируется по различным признакам. Он может быть острым, что характерно для вирусных или бактериальных инфекций, подострым, возникающим после простуды или вирусного респираторного заболевания, и хроническим, который наблюдается при длительных заболеваниях дыхательных путей, таких как астма или хронический бронхит.

По ее словам, также выделяют лающий кашель, который часто сопровождает воспаление трахеи или глотки, он может быть признаком серьезных заболеваний, например, пневмонии. Пневмония может протекать скрыто, проявляясь только легким кашлем и незначительным повышением температуры, но если не принять меры вовремя, болезнь может развиться в тяжелую форму.