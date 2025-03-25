Защита круглый год: россиянам ответили, как правильно пользоваться кремами с SPF

Дерматолог-косметолог, заслуженный врач России Светлана Жабоева рассказала, как правильно наносить крема с SPF в разное время года.

Как отметила эксперт, SPF должен присутствовать в ежедневном уходе за кожей круглый год, в зависимости от сезона меняется только степень защиты.

«Зимой в городе можно применять фильтр SPF до 15, а если вы склонны к пигментации, то до 30. С первыми лучами солнца нужно обязательно переходить на крем с большей защитой — от 25 и выше», — заявила дерматолог в эфире радио Sputnik.

Крема бывают с химической и физической защитой. Для чувствительной кожи больше подходят средства с физической защитой, так как они содержат в себе минералы, компоненты цинка, которые окрашивают крем в березовый оттенок, и снижают риск развития аллергии.

Если кожа не склонна реагировать на компоненты, лучше использовать крема с химической защитой. Они не дает белесого оттенка и хорошо впитываются.

Чтобы выбрать наилучший крем, стоит выбирать средства с защитой от ультрафиолетовых лучей А и Б. Также Жабоева предупредила, что стопроцентной защиты в кремах не бывает. Для наилучшего эффекта средство стоит обновлять каждые три часа.