Зарайские врачи спасли женщину с перитонитом

В Зарайскую больницу поступила 57-летняя женщина с сильной болью в животе, которую она терпела несколько дней. Проведенное обследование с помощью УЗИ и компьютерной томографии выявило разлитый перитонит. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Такая патология характеризуется острым воспалением в брюшной полости и при несвоевременном обращении за медицинской помощью может привести к летальному исходу. В данном случае причиной перитонита стало попадание содержимого кишечника в брюшную полость через отверстие в толстой кишке — дивертикула — небольшого кармана в стенках кишечника. Он может воспаляться и приводить к разрыву стенки кишки.

«Женщина не сразу обратилась за помощью, поэтому поступила к нам в тяжелом состоянии. В ходе операции мы удалили поврежденные ткани кишечника, восстановили его целостность, очистили и санировали брюшную полость. После реабилитации проведем пациентке еще одну операцию по дальнейшему восстановлению функций желудочно-кишечного тракта, после которой она сможет вернуться к привычной жизни», — рассказал заведующий хирургическим отделением Павел Комаров.

На данный момент пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана на амбулаторное лечение.

Специалисты напоминают, если вас или ваших близких беспокоят боли в области живота, особенно, справа внизу — это повод обратиться к врачу. Своевременное обращение за медицинской помощью позволяет снизить риск развития опасных осложнений.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.