Запуск проекта аудиосказок для детей прошел в МОЦОМДе

Московский областной центр охраны материнства и детства (МОЦОМД) запускает уникальный проект «Сказки от тети Тани». Это аудиосказки для детей в прочтении врача акушера-гинеколога родового отделения Люберецкого родильного дома МОЦОМДа Татьяны Борисовой. Доктор Борисова является представителем династии врачей акушеров-гинекологов, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Сказки от тети Тани — это не просто рассказы, это волшебный мир, который поможет вашим малышам развивать воображение, погрузиться в чудеса и научиться многому новому. Каждая история наполнена добротой, теплом и знаниями, которые так важны для взросления. Мы уверены, что наши сказки станут настоящими спутниками для детей в их удивительных приключениях», — рассказала пресс-секретарь МОЦОМДа Ирина Урсул.

Аудиосказки будут выходить еженедельно по средам на канале МОЦОМДа в Telegram. Также следить за обновлениями можно в VK и в паблике городского округа Люберцы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.