Запрещено по закону: какие штрафы грозят врачам за отказ в медпомощи

Руководитель уголовной практики Key Consulting Group, специалист по медицинским преступлениям Владислав Радов заявил, что в России врачи обязаны оказывать экстренную помощь пациентам безотлагательно и бесплатно, штраф за отказ может составить от 5 до 30 тысяч рублей, сообщает «Секрет фирмы» .

В свою очередь, адвокат Шон Бетрозов отметил, что отказ в помощи в конкретном учреждении может быть связан с профилем организации. Не каждая имеет лицензию, оборудование или специалистов для определенного вида помощи.

«В таких случаях медицинская организация обязана направить пациента в учреждение, где помощь может быть оказана, либо организовать консультацию с профильным специалистом», — рассказал Бетрозов.

Кроме того, медработники могут не оказать помощь по ряду причин: в стихийное бедствие или во время военных действий, когда болен сам врач или пациент ведет себя неадекватно и представляет опасность для окружающих.