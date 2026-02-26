Запор или диарея: чем грозит превышение суточной нормы омега-3

Жирные кислоты омега-3 необходимы человеку для поддержания здоровья, поэтому врачи рекомендуют их практически всем. Однако если превысить суточную норму этого важного микроэлемента, то это может проявиться в виде диареи или, наоборот, запора. Об этом рассказала специалист по диетологии из медицинских центров «Андреевские больницы — Неболит» Светлана Лисицына, пишет «Вечерняя Москва» .

По словам эксперта, человеческий организм не способен самостоятельно вырабатывать омега-3, за исключением альфа-линоленовой кислоты. Поэтому единственный способ получить эти важные вещества — употреблять их с пищей или принимать специальные добавки.

Диетолог пояснила, что всего существует 11 разновидностей таких кислот. Наибольшее значение среди них имеют эйкозапентаеновая, докозагексаеновая и альфа-линоленовая кислоты. Специалист подтвердила, что омега-3 кислоты действительно критически важны для человеческого здоровья. По ее словам, эти вещества выполняют множество функций: принимают участие в метаболизме, оберегают сердечно-сосудистую систему, помогают мозгу и иммунитету нормально работать, снимают воспаление, улучшают когнитивные способности и помогают бороться с депрессивными состояниями.

Диетолог особо отметила, что омега-3 не просто повышают качество жизни, но и способны ее продлевать. В качестве доказательства она сослалась на швейцарское научное исследование DO-HEALTH, результаты которого показали впечатляющий эффект: ежедневный прием всего одного грамма такой добавки на протяжении 3 лет увеличивает продолжительность жизни на 4 месяца.

Исследование показало, что люди, регулярно принимавшие добавки с омегой-3, демонстрировали более медленное старение организма по сравнению с фактическим возрастом. Ученые определяли биологический возраст участников через анализ метилирования ДНК, и результаты подтвердили: жирные кислоты омега-3 тормозят старение на уровне клеток.

Эксперт предупредила о максимально допустимой суточной норме омеги-3 — она не должна превышать 8 г. Превышение этой дозировки может привести к нежелательным последствиям для здоровья. Среди возможных побочных реакций специалист назвала нарушения пищеварения в виде диареи или запоров, повышенное газообразование, отрыжку, искажение вкусовых ощущений, снижение или нарушение аппетита, а также вероятные изменения в работе печеночных ферментов. Также могут падать показатели давления и проявляться аллергия.

