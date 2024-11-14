Занятия в школах сахарного диабета Мытищ посетили порядка 2 тыс пациентов

Сегодня мировая общественность отмечает день борьбы с сахарным диабетом. Залогом качества жизни и активного долголетия для диабетика становится управление уровня глюкозы в крови за счет лекарственной терапии, правильного питания и профилактических мероприятий. Об этом напоминают в рамках школы сахарного диабета, сообщает пресс-служба администрации горокруга Мытищи.

Так, с начала года лекции посетили почти 2 тысячи пациентов. Врачи напоминают, что диагноз сахарный диабет — не приговор, в том числе, поставленный детям.

«У ребенка, которому поставлен диагноз «диабет первого типа», впереди вся жизнь. Инсулинотерапия также будет пожизненной, придется учитывать ряд функциональных особенностей работы организма, связанных со спецификой обмена веществ. Очень важно отработать практические навыки, необходимые для самостоятельного управления заболеванием. Например, диабетикам показаны занятия физкультурой: при интенсивной физической нагрузке повышается чувствительность клеток организма к инсулину. Значит, во время занятий в школе или в спортивной секции, ребенок должен уметь измерить свой уровень глюкозы в крови до и после нагрузок, а при необходимости — ввести себе инсулин. Об этом мы как раз рассказываем родителям в рамках Школ сахарного диабета», — рассказала заместитель главного врача Светлана Архипова.

Записаться на лекции можно у своего лечащего специалиста. В рамках занятий опытные врачи-эндокринологи расскажут о том, когда необходимо уменьшать дозу инсулина, какие физические нагрузки показаны и ответят на все вопросы пациентов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.