Занятие в игровой форме провели для пациентов центра охраны детства Подмосковья

На базе психоневрологического отделения детской больницы Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) прошла лекция по темам: «Мои права и обязанности», «Я и семья» для детей от 10 до 18 лет, находящихся на лечении в стационаре. Занятие было приурочено к проведению Всероссийской недели правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи. Его провела юрисконсульт Мария Казанцева, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Проведение Недели правовой помощи направлено на поддержку российских семей по правовым вопросам, развитие традиционных семейных ценностей. В ходе проведения мероприятия во всех наших структурных подразделениях МОЦОМДа организовано консультирование родителей и детей, беременных женщин по интересующим их вопросам, проводятся тематические занятия на правовую тематику», — отметила специалист.

В процессе проведения занятия юрисконсульт центра рассказала детям о документе, который провозглашает защиту прав каждого ребенка в любой стране — Конвенции о правах ребенка, а также основах Конституции. В ходе беседы дети узнали, куда они могут обратиться, если их права нарушаются, а также какие меры административной и уголовной ответственности применяются за совершение правонарушений и преступлений к лицам, не достигшим 18-летнего возраста. Встреча прошла в теплой игровой форме, после окончания лекции ребята смогли задать любые интересующие их вопросы в рамках отведенных тем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.