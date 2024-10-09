Занятие по подготовке к родам в Королеве проведет психолог 11 октября
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Королев
Очередное практическое занятие по использованию дыхательных практик в Королевском родильном доме проведет клинический психолог Резеда Кучкарова 11 октября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
«Эти практические уроки мы регулярно проводим в рамках нашего проекта «Жить». Они посвящены использованию дыхательных практик. Здесь мы, путем освоения и закрепления навыков дыхания и расслабления, помогаем женщинам лучше узнать свое тело и научиться управлять им в различных жизненных ситуациях. Эти техники просты, но очень эффективны для каждой женщине и при подготовке к родам, и в обычной жизни», — сказала Резеда Кучкарова.
Занятие состоится в пятницу, 11 октября, в 14:00 на втором этаже Королевского роддома по адресу: г. Королев, ул. Октябрьская, д. 30.
Продолжительность встречи — 1 час. Предварительная запись для участия не требуется.
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