Занятие по подготовке к родам в Королеве проведет психолог 11 октября

«Эти практические уроки мы регулярно проводим в рамках нашего проекта «Жить». Они посвящены использованию дыхательных практик. Здесь мы, путем освоения и закрепления навыков дыхания и расслабления, помогаем женщинам лучше узнать свое тело и научиться управлять им в различных жизненных ситуациях. Эти техники просты, но очень эффективны для каждой женщине и при подготовке к родам, и в обычной жизни», — сказала Резеда Кучкарова.

Занятие состоится в пятницу, 11 октября, в 14:00 на втором этаже Королевского роддома по адресу: г. Королев, ул. Октябрьская, д. 30.

Продолжительность встречи — 1 час. Предварительная запись для участия не требуется.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.