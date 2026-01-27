Замминистра здравоохранения Подмосковья поздравила студентов РосУниМеда с Днем студента

Заместитель министра здравоохранения Московской области Елена Штукина поздравила студентов Российского университета медицины Минздрава России с Днем российского студенчества на ГУМ-катке в Москве, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Заместитель министра здравоохранения Московской области Елена Штукина вместе с ректором Российского университета медицины, академиком РАН Олегом Янушевичем, поздравила студентов вуза с Днем российского студенчества.

В своем обращении Елена Штукина подчеркнула, что профессия врача требует не только знаний, но и внутреннего выбора — служить людям. Она отметила, что выпускников РосУниМеда ждут в системе здравоохранения Подмосковья и готовы поддерживать их на всех этапах профессионального пути.

Праздничное мероприятие прошло на ГУМ-катке в центре Москвы. Будущие врачи приняли участие в праздничной программе и пообщались с представителями руководства университета и здравоохранения Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.