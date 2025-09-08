Заммэра Ракова: в Москве началась бесплатная программа по вакцинации от гриппа

Масштабную кампанию по бесплатной вакцинации против гриппа проводят в столице с 8 сентября. Сделать прививку можно в мобильных пунктах у станций метро, МЦК и МЦД и во всех городских поликлиниках и их филиалах, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что сейчас в мегаполисе эпидемиологическая ситуация стабильна, но в осенний сезон ожидается рост заболеваемости. Поэтому меры по защите населения принимаются заранее. Речь и о вакцинации. В столице внимательно следят за безопасностью профилактики: применяются только инактивированные вакцины, в которых нет живого вируса, они не могут вызвать заболевание.

«За последние годы в Москве не было зарегистрировано ни одного случая тяжелых осложнений гриппа среди вакцинированных горожан. Столица старается сделать вакцинацию максимально доступной и удобной для москвичей. Не стоит забывать, что для формирования иммунитета необходимо около двух недель, поэтому лучше обезопасить себя и своих близких и сделать прививку как можно скорее», — сказала Ракова.

Она уточнила, что столица проводит регулярный широкомасштабный мониторинг эпидемиологической ситуации. Согласно последним данным, в структуре вирусов в Москве незначительно выросла доля риновирусов (до 50%). При этом второе и третье места занимают коронавирусы (37,4%) и вирусы парагриппа (6,1%).

На данный момент гриппа нет в структуре, но эта группа вирусов опасна, так как может привести к серьезным последствиям. Потому вакцинация крайне важна. При этом особое внимание уделяется защите младшего населения. С 10 сентября начнется вакцинация детей в школах и детсадах. Все прививки малышам и подросткам в Москве будут делаться современной вакциной, основное преимущество которой в том, что она защищает от четырех типов вируса гриппа и не содержит консервантов.

По данным главного государственного санитарного врача по городу Елены Андреевой, также особое внимание при вакцинации уделяется людям с хроническими заболеваниями, пожилым и беременным, а также сотрудникам, занятым в сфере здравоохранения, образования, сферы услуг, торговли, ЖКХ и транспорта.

Подробности о вакцинации представлены на сайте Депздрава Москвы. Чтобы сделать прививку в поликлиниках, можно записаться онлайн на сайте mos.ru и через мобильное приложение «ЕМИАС.ИНФО».

Вакцинация доступна в 18 мобильных пунктах у станций метро, МЦК и МЦД. Они работают с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, по субботам — с 9:00 до 18:00, по воскресеньям — с 9:00 до 16:00. С собой нужно взять паспорт РФ и полис ОМС (при наличии).