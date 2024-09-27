Замкнутость и сложности в общении: как определить аутизм у ребенка

Детский и семейный психолог Наталья Наумова в беседе с газетой «Вечерняя Москва» рассказала о первых признаках аутизма у ребенка.

«Прежде всего, ребенок необщительный. Ему сложно взаимодействовать с окружающими. Он быстро устает от общения. Часто ребенок не может удерживать зрительный контакт с другим человеком, но при этом может смотреть в глаза родителям или людям, к которым привык», — поделилась с журналистами эксперт.

Среди других признаков — частые беспричинные истерики и действия «по шаблону», когда малыш повторяет одно и то же действие в заданном порядке. Например, ребенок может выстраивать в ряды кукол и другие игрушки, любит играть с камушками или палочками.

Очень серьезный сигнал — это утрата ребенком приобретенных ранее навыков, в этом случае стоит срочно обратиться к детскому психиатру или неврологу.