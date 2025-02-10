Заместителя главврача онкодиспансера Подмосковья наградили благодарностью Госдумы

В современном мире, где каждый день приносит новые вызовы и задачи, признание заслуг специалистов в различных областях становится особенно важным. Заместитель главного врача по экономическим вопросам Московского областного онкологического диспансера Мария Нифонтова была награждена благодарностью от Государственной Думы Российской Федерации за вклад в развитие здравоохранения региона, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

В современном мире, где каждый день приносит новые вызовы и задачи, признание заслуг специалистов в различных областях становится особенно важным. Заместитель главного врача по экономическим вопросам Московского областного онкологического диспансера Мария Нифонтова была награждена благодарностью от Государственной Думы Российской Федерации за вклад в развитие здравоохранения региона.

«Я благодарна судьбе за те возможности, которые мне были предоставлены, и за людей, которые работают со мной в одной команде. Эта награда — не только итог пройденного пути, но и стимул для новых свершений. Это вдохновляет меня продолжать идти вперёд, искать новые пути для роста и развития, не останавливаться на достигнутом», — поделилась заместитель главврача по экономическим вопросам областного онкодиспансера Мария Нифонтова.

Награждение заместителя главного врача по экономическим вопросам Марии Нифонтовой благодарностью Государственной Думы РФ— это важный шаг в признании роли экономистов в развитии системы здравоохранения. Такой пример демонстрирует важность комплексного подхода к управлению медицинскими учреждениями и служит напоминанием о том, что каждый специалист может внести свой вклад в общее благо общества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.