Замминистра здравоохранения Подмосковья посетил прием жителей в Электрогоской больнице

«Перед приемом пообщались с медиками. Обсудили проблемные моменты и разобрали жалобы, которые поступают от пациентов. После этого, встретились с жителями», — сказал Денис Олегович.

На прием пришли 16 человек. Собравшиеся выслушали все просьбы и предложения. Некоторые вопросы решались на месте. После общения с жителями посмотрели работу отделений хирургии, гинекологии и терапии в вечернее время. Все ведется в штатном режиме —операции проводятся, после чего пациенты получают дальнейшую медицинскую помощь.

Напоминаем, что прием жителей по вопросам здравоохранения в Электрогорской больнице проводится еженедельно по четвергам в 16:00.

Для проработки вопроса можно позвонить по телефону 2-25-55.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.