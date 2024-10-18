Замминистра здравоохранения Подмосковья посетил прием жителей в Электрогоской больнице
Фото - © Администрация Павлово-Посадского городского округа
Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов вместе с первым заместителем министра здравоохранения Московской области Максимом Андреевичем Максимовым провелприем жителей в Электрогорской больнице, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Перед приемом пообщались с медиками. Обсудили проблемные моменты и разобрали жалобы, которые поступают от пациентов. После этого, встретились с жителями», — сказал Денис Олегович.
На прием пришли 16 человек. Собравшиеся выслушали все просьбы и предложения. Некоторые вопросы решались на месте. После общения с жителями посмотрели работу отделений хирургии, гинекологии и терапии в вечернее время. Все ведется в штатном режиме —операции проводятся, после чего пациенты получают дальнейшую медицинскую помощь.
Напоминаем, что прием жителей по вопросам здравоохранения в Электрогорской больнице проводится еженедельно по четвергам в 16:00.
Для проработки вопроса можно позвонить по телефону 2-25-55.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.
«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.