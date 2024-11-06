Заместитель главврача Подольской больницы заявила о важности Съезда терапевтов

Заместитель главного врача Подольской областной клинической больницы по амбулаторно-поликлинической работе Ольга Бульбас в беседе с РИАМО сообщила, что предстоящий съезд VIII Съезд терапевтов и врачей смежных специальностей Московской области крайне важное мероприятие во врачебном сообществе и хорошая возможность для специалистов поделиться опытом.

«Врач-терапевт — специалист, от которого здоровье пациента зависит в первую очередь. Именно к терапевтам обращаются люди, когда у них появляются проблемы со здоровьем. От работы терапевтов, их знаний, опыта и умения правильно поставить диагноз зависит успех в излечении пациента. Вопросы, которые мы будем обсуждать на Съезде, крайне актуальны для улучшения качества оказания медицинской помощи в регионе», — сказала Бульбас.

Она поблагодарила организаторов Съезда за приглашение и отметила, что такое двухдневное мероприятие — великолепная возможность для специалистов обменяться с коллегами своим бесценным опытом.

Также Ольга Бульбас напомнила, что президент России Владимир Путин много раз упоминал, что модернизация первичного звена — это одна из важнейших задач.

VIII Съезд терапевтов и врачей смежных специальностей Московской области «Достижения медицинской науки в практику» состоится в МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского. Мероприятие будет проходить 7 и 8 ноября 2024 года. В Съезде примут участие около 900 врачей различных специальностей, среди них будут представители 11 стран.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас, в том числе, — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что, в том числе такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев.