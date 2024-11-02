Замдиректора по научной работе НИКИ детства Подмосковья награждена медалью

За достойный вклад в развитие науки заместитель директора по научной работе НИКИ детства, д. м. н., профессор Елена Кондратьева награждена памятной медалью «80-летие Академии наук Республики Узбекистан», сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Почетную награду профессору НИКИ детства вручила д. м. н., профессор, действительный член Академии наук Узбекистана Тамара Арипова на торжественном закрытии III Форума по диагностике и лечению орфанных болезней «Содружество без границ» с международным участием, на котором выступили специалисты Института детства.

«НИКИ детства активно сотрудничает с ведущими специалистами детской медицины из Узбекистана. У нас сложились дружеские отношения с Республиканским специализированным научно-практическим медицинским центром педиатрии, Национальным детским медицинским центром Республики Узбекистан, а также с Центром развития профессиональной квалификации медицинских работников Минздрава республики Узбекистан. В настоящее время готовится к выпуску совместная монография. Постоянно идёт обмен опытом и лекторами, проводится совместное консультирование сложных пациентов. Для меня лично это признание 20-летней дружбы и совместной работы с врачами из Республики Узбекистан, а также залог продолжения сотрудничества в будущем», — отметила Елена Кондратьева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.