Замдиректора МОНИКИ: телемедицина доказала свою эффективность

Практика применения телемедицины и дистанционных консультаций проявила свою полезность еще при пандемии COVID-19, сообщила корреспонденту РИАМО заместитель директора МОНИКИ им. Владимирского по образовательной деятельности, декан факультета усовершенствования врачей, врач-кардиолог Татьяна Чернявская.

VIII Съезд терапевтов и врачей смежных специальностей Московской области «Достижения медицинской науки в практику» проходит в столице 7–8 ноября. В эти дни МОНИКИ им. Владимирского стал площадкой, где проводятся важные секции среди медицинских специалистов.

«Сегодня я рассказывала о современных тенденциях, которые есть в здравоохранении. По следам прошедших всероссийских и мировых конгрессов можно сказать, что цифровая медицина становится лейтмотивом всех врачей и пациентов. То, как сегодня развивается это направление, и то, какие есть возможности для наших пациентов и врачей. Это эффективные технологии, помогающие контролировать заболевания и сохранять силы врачей», — рассказала журналистам Чернявская после своего выступления на съезде.

Она отметила, что МОНИКИ был первым из учреждений, который начал пользоваться форматом телемедицины. Он проводил дистанционные консультации с пациентами и врачами. Чернявская добавила, что телемедицина продолжает работать по сей день.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас, в том числе, — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что, в том числе такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.