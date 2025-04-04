Зафиксированный случай болезни EVALI в Томской области оказался фейком
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Информация о зафиксированном случае облитерирующего бронхиолита (болезни вейперов EVALI - ред.), зафиксированного в Томской области, оказалась фейком. Согласно данным МВД, пациент отравился метадоном, сообщает Baza.
В конце марта в СМИ появилась информация, что в Томской области выявили пациента с облитерирующим бронхиолитом (EVALI), вызванным вдыханием токсичных веществ из электронных сигарет и вейпов. Данные о пациенте EVALI опубликовал даже Telegram-канал регионального управления Роспотребнадзора.
Однако в ГУ МВД России по Томской области опровергли информацию о случае болезни EVALI в регионе. По данным полиции, 22 февраля в больницу поступил пациент с похожими симптомами, однако итоговым диагнозом оказалось тяжелое отравление метадоном.
Впервые о болезни EVALI активно заговорили в Соединенных Штатах в 2019 году. В результате вспышки заболеваемости число госпитализированных превысило 2,5 тыс. человек, еще 68 пациентов погибли.
Первый случай облитерирующего бронхиолита в России был зафиксирован в 2021 году. В настоящее время специфического лечения болезни не существует.