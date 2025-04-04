Зафиксированный случай болезни EVALI в Томской области оказался фейком

В конце марта в СМИ появилась информация, что в Томской области выявили пациента с облитерирующим бронхиолитом (EVALI), вызванным вдыханием токсичных веществ из электронных сигарет и вейпов. Данные о пациенте EVALI опубликовал даже Telegram-канал регионального управления Роспотребнадзора.

Однако в ГУ МВД России по Томской области опровергли информацию о случае болезни EVALI в регионе. По данным полиции, 22 февраля в больницу поступил пациент с похожими симптомами, однако итоговым диагнозом оказалось тяжелое отравление метадоном.

Впервые о болезни EVALI активно заговорили в Соединенных Штатах в 2019 году. В результате вспышки заболеваемости число госпитализированных превысило 2,5 тыс. человек, еще 68 пациентов погибли.

Первый случай облитерирующего бронхиолита в России был зафиксирован в 2021 году. В настоящее время специфического лечения болезни не существует.