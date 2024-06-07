Задачи профсоюзов Подмосковья обсудили в ходе заседания
Фото - © Московская областная организация Профсоюза работников здравоохранения РФ
На базе учебного центра профсоюзов прошло заседание XVII совета союза «Московское областное объединение организаций профсоюзов». Сферу здравоохранения на нем представили председатель Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Нина Суслонова и заместитель председателя Татьяна Веселова, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.
«В числе вопросов повестки — распределение бюджета и отчет о расходах за 2023 год. Обсуждались важные организационные моменты, задачи по выполнению решений минувшего Съезда и проведение XXVIII отчетно-выборной конференции. Профсоюзы Московской области обозначали планы по дальнейшему развитию и наметили новые цели», — рассказала председатель.
Участники выступили с докладами о проделанной работе, поделились свежими идеями и практиками по совершенствованию профсоюзной деятельности.
В завершении заседания состоялась церемония награждения. Диплом за развитие социального партнерства получила первичная профсоюзная организация Балашихинского родильного дома.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.
Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.