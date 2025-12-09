Забота об организме: почему важно регулярно проходить диспансеризацию

Диспансеризация играет ключевую роль в оптимизации ресурсов здравоохранения. Раннее выявление заболеваний позволяет снизить затраты на лечение, так как многие болезни легче и дешевле лечить на ранних стадиях. Это не только экономически выгодно для системы здравоохранения, но и улучшает качество жизни пациентов, сообщила РИАМО врач-педиатр Алина Кошкина.

«Диспансеризация — это важный элемент системы здравоохранения, направленный на профилактику заболеваний и раннее выявление различных патологий. Она позволяет проводить комплексное медицинское обследование, что особенно актуально в условиях современного мира, где многие болезни становятся хроническими и могут долгое время протекать бессимптомно», — сказала Кошкина.

Основная цель диспансеризации — это не только выявление уже существующих заболеваний, но и предотвращение их развития. В процессе диспансеризации осуществляется оценка состояния здоровья пациента, что включает в себя сбор анамнеза, физикальное обследование, а также лабораторные и инструментальные исследования. Это дает возможность врачам получить полное представление о здоровье человека и выявить факторы риска, которые могут привести к серьезным заболеваниям в будущем.

«Кроме того, диспансеризация способствует повышению уровня осведомленности населения о своем здоровье. Люди начинают больше заботиться о своем организме, понимая важность регулярных проверок. Это особенно важно в условиях увеличения заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом и онкологическими патологиями», — добавила врач.

