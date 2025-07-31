Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Подмосковье снизилась на 10,6% за 3 года

В Московской области уделяется большое внимание вопросам профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции. Возможность получить бесплатную медицинскую помощь при таком заболевании есть у каждого жителя Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«За последние 3 года заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Подмосковье снизилась на 10,6%, а за 5 лет — на 17,3%. Важно, что пациенты с ВИЧ бесплатно получают эффективное и современное лечение — антиретровирусную терапию, которая позволяет сохранить не только качество жизни, но и ее продолжительность. Кроме того, женщина с положительным ВИЧ-статусом имеет все шансы родить здорового ребенка, если она принимает необходимые препараты и следует рекомендациям врачей», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Жители Московской области могут бесплатно и анонимно пройти тестирование на наличие ВИЧ-инфекции. Чтобы пройти такое исследование, необходимо обратиться в кабинет тестирования на ВИЧ в поликлинике по месту жительства или в Центр по профилактике и борьбе со СПИДом. Кроме того, центр по профилактике и борьбе со СПИДом проводит регулярные выезды мобильных медицинских комплексов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.