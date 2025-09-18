В Московской области наблюдается тенденция по снижению заболеваемости туберкулезом. Ведущим учреждением, оказывающим медпомощь пациентам с подтвержденным туберкулезом и подозрением на него, является Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Комплексная работа по профилактике, диагностике и лечению туберкулеза организована в Подмосковье. Кроме того, большое внимание уделяется просветительской деятельности, повышению доступности исследований и раннему выявлению туберкулеза. Благодаря этому, за 8 месяцев этого года заболеваемость туберкулезом в Подмосковье снизилась на 6,1%», — рассказал главный врач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера, главный фтизиатр Московской области Сергей Смердин.

Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер включает в себя 12 филиалов, а также 28 диспансерных отделений и туберкулезных кабинетов в составе больниц. Для оказания стационарной помощи больным туберкулезом в Московской области работают 6 круглосуточных отделений с общим коечным фондом 900 коек.

Профессиональная работа медицинских специалистов позволила Московскому областному клиническому противотуберкулезному диспансеру стать Центром компетенций для медорганизаций Подмосковья, которые в настоящий момент проходят сертификацию Национального института качества Росздравнадзора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.