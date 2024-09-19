Заболеваемость туберкулезом в Подмосковье снизилась на 24% с начала года

В Московской области наблюдается снижение заболеваемости туберкулезом. Так, с начала года заболеваемость снизилась на 20%, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В регионе проводится масштабная работа, направленная на профилактику туберкулеза, его раннее выявление и снижение смертности. Так, с начала года заболеваемость туберкулезом снизилась на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Подмосковье регулярно проводится просветительская работа, а также повышается доступность диагностики и применяется эффективная терапия», — рассказал главный врач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера, главный фтизиатр Московской области Сергей Смердин.

Ведущим учреждением, оказывающим медпомощь пациентам с подтвержденным туберкулезом и подозрением на него, является Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер. Он включает в себя 12 филиалов, а также 28 диспансерных отделений и туберкулезных кабинетов в составе больниц. Для оказания круглосуточной помощи больным туберкулезом в Московской области работают 6 стационаров с общим коечным фондом 900 коек.

Профессиональная работа медицинских специалистов позволила Московскому областному клиническому противотуберкулезному диспансеру стать Центром компетенций для медорганизаций Подмосковья, которые в настоящий момент проходят сертификацию Национального института качества Росздравнадзора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.