Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Петербурге резко увеличилась

В клинической инфекционной больнице им. С. П. Боткина в Петербурге отметили резкое увеличение числа заболевших ОРВИ и гриппом, начиная с конца февраля. В течение аномально теплого января новых случаев почти не наблюдалось, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«С конца февраля мы наблюдаем рост заболеваемости по ОРВИ, в том числе по гриппу. В этом году эпидемический подъем начался позже, чем в 2024 году, что может быть связано с относительно теплой зимой. Цифры госпитализации в целом соответствуют среднегодовым нормативным показателям. Но сейчас больница заполнена на 99%», — сказал заместитель главврача по медицинской части Иван Федуняк.

По его словам, отмечаются тяжелые формы гриппа, преимущественно среди тех, кто не проходил вакцинацию. Лицам старше 65 лет, имеющим хронические заболевания и не привитым от гриппа, рекомендуется проявлять повышенную осторожность: ограничить посещение мест массового скопления людей и избегать контактов с заболевшими в ближайшие недели, добавил специалист.

За первые 2 месяца 2025 года зарегистрировано 429 подтвержденных случаев гриппа, 216 случаев заражения коронавирусом, 450 случаев парагриппа, 76 случаев микоплазменной инфекции и 2 случая метапневмовирусной инфекции.

Для сравнения, за весь 2024 год было зафиксировано 534 случая гриппа, 2031 случай коронавирусной инфекции, 3218 случаев парагриппа и 112 случаев метапневмовирусной инфекции.