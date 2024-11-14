Заболеваемость инфекциями в Подмосковье снизилась в 1,4 раза в 2024 году

Руководитель управления Роспотребнадзора по Подмосковью Ольга Микаилова на 97-м заседании Московской областной думы сообщила, что в регионе наблюдается снижение инфекционных заболеваний, передает корреспондент РИАМО.

«В целом эпидемиологическая ситуация в Подмосковье оценивается, как благополучная. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, произошло снижение заболеваемости инфекциями в 1,4 раза», — сказала Микаилова.

По ее словам, показатели заболеваемости по большинству инфекционных и паразитарных заболеваний, зарегистрированных в области ниже среднероссийских.

Глава управления Роспотребнадзора по региону добавила, что сейчас в Подмосковье охват иммунизации детского населения составляет около 95%, а против гриппа привито около 60% населения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что ведется строительство большой поликлиники на 1 тыс. посещений в смену для взрослых и детей. В конце ноября планируется сдать объект.

«Открыть поликлинику планируют в начале следующего года», — сказал Воробьев.