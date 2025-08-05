За ночь в МОДКТОБ прооперировали 7 обратившихся за помощью детей-самокатчиков

7 из 7 любителей самокатов, обратившихся за помощью, были госпитализированы в Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу для хирургического лечения. Все произошло всего за одну ночь, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Кто-то из них катался втроем, что привело к падению и травмам, кто-то не справился с управлением и врезался в дерево.

«За медицинской помощью в приемное отделение МОДКТОБ в течение ночи обратились 7 пациентов, получившие травмы в результате катания на электросамокате в разных частях Подмосковья. 7 из 7 пациентам потребовалась медицинская помощь в стенах стационара. После всех необходимых диагностических мероприятий выявлены травмы: перелом плюсневых костей стопы, рваная рана колена, перелом ключицы, несколько переломов предплечий. Всем пациентам оказана хирургическая помощь, самочувствие у всех детей и подростков удовлетворительное, в ближайшее время готовятся к выписке на амбулаторное лечение», — прокомментировала врач-травматолог-ортопед МОДКТОБ Мария Духанина.

Граждан просят не забывать соблюдать правила безопасности. Помните, что травму проще предупредить, чем лечить.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.