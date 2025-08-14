За год в Калининградской области сократился дефицит медицинских кадров

По данным регионального Минздрава, за год руководства Сергея Дмитриева, возглавившего ведомство 1 августа 2024 года, ситуация с нехваткой медперсонала в Калининградской области улучшилась. В настоящее время в государственных медрегиона трудятся более 9 тыс. медработников — 3313 врачей и почти 6 тыс. специалистов со средним медицинским образованием, пишет «Бриф24» .

Несмотря на положительную динамику, в области все еще не хватает 967 медицинских работников, включая 345 врачей. Минздрав отмечает особую потребность в терапевтах, онкологах, специалистах скорой помощи и неонатологах.

Год назад ситуация была значительно хуже. Дефицит составлял 1320 медработников, из которых 522 были врачебными вакансиями.

В первой половине 2025 года врачи стали получать в среднем 107 628 рублей, что заметно превышает показатель 2024 года, когда средняя зарплата составляла 85 594,4 рубля. Доходы среднего медицинского персонала в Калининградской области также увеличились до 63 193 рублей по сравнению с 49 211,4 рубля годом ранее. При этом статистика не учитывает заработные платы руководящего состава медицинских учреждений.

В Калининградской области внедрили расширенный комплекс мер поддержки для медработников. Региональные власти сообщают, что врачи, впервые трудоустраивающиеся в области, могут рассчитывать на выплаты от 450 тыс. до 1,8 млн рублей, а средний медперсонал — от 225 до 900 тыс. рублей.

Финансовая поддержка также доступна через программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», где предусмотрены компенсации в размере 1-1,5 млн рублей для докторов и 500-750 тыс. рублей для фельдшеров. Для решения жилищного вопроса медработников без собственной недвижимости предусмотрен ряд вариантов: предоставление служебного жилья, трехлетняя компенсация аренды до 15 тыс. рублей ежемесячно или жилищный сертификат на покупку жилья стоимостью до 2,5 млн рублей.