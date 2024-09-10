За 9 месяцев этого года подстанция скорой помощи в Клину приняла 28 тыс вызовов

Специалисты единой диспетчерской службы из Клина за день принимают до 300-сот звонков. Но обращения могут поступить не только из городского округа Клин, а со всей Московской области. При этом бригады распределяются соответственно округам. В Клину кареты скорой помощи выезжают порядка 160 раз в сутки, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«При приеме вызова диспетчер службы скорой помощи проводит опрос заявителя строго по алгоритму. В зависимости от характера жалоб присваивается экстренный или неотложный повод к вызову. Например, дорожно-транспортное происшествие, паралич, человек задыхается, плохо с сердцем, либо вызовы из общественных мест — такие относятся к экстренным поводам. В этом случает норматив „доезда“ — 20 минут. Наши бригады стараются это соблюдать» — рассказала заведующая Клинской подстанцией скорой медицинской помощи Светлана Какурина.

В остальных ситуациях вызовам присваивается категория неотложных, и время доезда составляет уже 2 часа. Кстати, электронные сервисы помогают отследить статус обращения в режиме онлайн. После звонка в единую диспетчерскую службу на телефон жителя поступает СМС с информацией о категории вызова и времени прибытия бригады. Также проследить маршрут скорой помощи помогает приложение системы 112.

Из 200-сот работников Клинской подстанции скорой помощи — 125 медработников: фельдшеры, врачи, медсестры. Ежедневно на пост заступают 12 бригад.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.