Взрослое отделение КДЦ «Ромашка» в Подмосковье возглавила новый заведующий

К коллективу Клинико-диагностического центра «Ромашка» присоединилась заведующая взрослым отделением Наталия Шаркова — врач-терапевт и врач-кардиолог высшей категории, кандидат медицинских наук. Наталья имеет опыт работы более 20 в области диагностики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой, эндокринной и пищеварительной систем, а также работает с пациентами пожилого возраста и при полиморбидных состояниях. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В терапии важно видеть не диагноз, а человека — понимать взаимосвязь всех систем организма. Мой опыт в клинической практике и преподавании показывает: лечение должно быть комплексным и доказательным. В “Ромашке” мы делаем ставку именно на такую медицину — внимательную и современную», — сказала Наталия Шаркова.

Клинико-диагностический центр «Ромашка» — современный медицинский комплекс, где работают специалисты высокого уровня. Центр обеспечивает жителей округа доступной и качественной медицинской помощью, включая профилактику, диагностику и лечение заболеваний у детей и взрослых.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.