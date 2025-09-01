Взрослая поликлиника в Волоколамске возобновила работу после ремонта

В Волоколамске после ремонта возобновила работу взрослая поликлиника. Она рассчитана на 650 посещений в смену, а медицинскую помощь здесь получают почти 18,9 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Для жителей Волоколамска медицинская помощь стала более комфортной. В поликлинике создана доступная среда для пациентов с ограниченными возможностями здоровья, оборудованы комфортные зоны ожидания, установлена понятная навигация и удобная мебель. Всего на проведение ремонтных работ было направлено почти 83 млн рублей», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В обновленной поликлинике прием будут вести врачи-терапевты и узкопрофильные специалисты, в том числе офтальмолог, эндокринолог, невролог, кардиолог и другие.

«Оборудованы кабинеты неотложной помощи, вакцинопрофилактики, медицинской профилактики, рентгенологической, ультразвуковой и функциональной диагностики, а также женская консультация и дневной стационар, рассчитанный на 19 коек по терапевтическому и онкологическому профилям», — отметил заведующий поликлиникой Волоколамской больницы Руслан Корсаков.

Поликлиника располагается по адресу: Московская область, город Волоколамск, улица Ново-Солдатская, дом № 16.

Записаться на прием можно через портал «Здоровье», по номеру тел. 122, через инфомат в поликлинике или чат-бот в Telegram.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.