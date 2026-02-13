Вызывала рвоту после любой еды: у москвички с анорексией разорвался пищевод

19-летнюю москвичку с анорексией доставили в больницу из-за разрыва пищевода, она вызывала рвоту пальцами после каждого приема пищи, чтобы сбросить вес, сообщает Mash .

12 февраля у девушки начались очень сильные боли в горле и груди, после чего появился кашель с кровью. Родные вызвали ей скорую помощь.

Пациентку доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести: бледная, с учащенным пульсом и сильной болью при глотании. Медикам девушка призналась, что мечтала постройнеть, поэтому долгое время вызывала рвоту пальцами после каждого приема пищи.

В больнице доктора предположили, что у пациентки произошел разрыв пищевода из-за частой рвоты, а еще синдром Мэллори–Вейсса (разрыв слизистой оболочки пищевода) с кровотечением.

Пациентку отправили к гастроэнтерологу и психиатру.

