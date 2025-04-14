Выживают и размножаются: как убить бактерии стафилококка при приготовлении еды

«Сальмонеллы в замороженном мясе сохраняются до полугода, а в тушках птиц — до года. При этом бактерии не просто выживают, но размножаются в продуктах, выделяя токсины. И если сами микроорганизмы погибают при термической обработке, то токсины не теряют своих ядовитых свойств даже при длительном кипячении. Например, чтобы разрушить энтеротоксины, которые выделяют патогенные штаммы стафилококков, продукты нужно варить при температуре 100 градусов в течение пары часов», — сказала Кашух.

Она добавила, что на самом деле нет разницы, чем именно отравился человек — протухшим мясом, несвежей рыбой или испорченной консервой. Любые из перечисленных продуктов могут быть заражены различными ротавирусами и бактериями — кишечными палочками, стафилококками, сальмонеллами, клостридиями, шигеллами и другими микробами. Большинство из них прекрасно адаптируются к условиям окружающей среды.

«Важно также знать, что зараженные продукты внешне и по вкусовым качествам могут ничем не отличаться от качественных. То есть человек даже не поймет, что съел что-то не то. Это станет очевидно только тогда, когда появятся симптомы. В большинстве случаев для всех острых кишечных инфекций они примерно одинаковые: тошнота, рвота, диарея. При шигеллезе и реже при некоторых других инфекциях стул может быть с примесью слизи и крови», — рассказала гастроэнтеролог.

Кашух отметила, что повышение температуры больше характерно для бактериальных кишечных инфекций, но может встречаться и при вирусных. Так что по симптомам отличить одну инфекцию от другой и понять, какая еда ее спровоцировала, невозможно. Точно выявить возбудителя инфекции можно только с помощью лабораторных тестов.