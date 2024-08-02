Высокотехнологичная медпомощь жителям Подмосковья оказана более 21 тыс раз

«Для лечения некоторых заболеваний необходимо применение сложных или даже уникальных методов лечения. И у наших жителей есть возможность ими воспользоваться. В этом году на оплату оказанной высокотехнологичной медицинской помощи жителям Московской области предусмотрено свыше 8,7 миллиарда рублей. За первое полугодие 2024 года оплачено свыше 21 тысячи случаев на общую сумму порядка 4,6 миллиарда рублей», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В учреждениях здравоохранения Московской области созданы все необходимые условия. Там работают высококлассные специалисты, в больницы регулярно поступает новое оборудование, а медучреждения регулярно модернизируются.

Получение высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП)

Главное условие для получения ВМП — это наличие медицинских показаний, подтвержденных лечащим врачом той медицинской организации, где пациент проходит диагностику и лечение.

Получить бесплатную высокотехнологичную медицинскую помощь могут все граждане Российской Федерации в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Для этого нужно обратиться к лечащему врачу для подтверждения наличия показаний для оказания ВМП. Пациенту проводится полное обследование, в процессе которого формируется необходимый пакет документов.

Если ВМП включена в базовую программу ОМС, то врач направляющего медучреждения передает направление на госпитализацию в принимающую пациента медицинскую организацию, если не включена — направление передается в Министерство здравоохранения Московской области.

Пациент также вправе самостоятельно подать документы в принимающую медорганизацию для оказания ВМП в рамках базовой программы ОМС или в Комиссию Министерства здравоохранения Московской области по отбору пациентов для оказания ВМП, которая не включена в базовую программу ОМС. Это можно сделать в подмосковных МФЦ или с использованием портала государственных и муниципальных услуг Московской области.

Со списком оказываемых видов высокотехнологичной медпомощи можно подробно ознакомиться в постановлении правительства РФ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.